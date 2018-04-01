  • 22 апреля 201822.04.2018воскресенье
  • USD61,3222
    EUR75,6532
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер восточный

Смотр-конкурс почетных караулов пройдет в Ялуторовском районе

Общество, 13:01 22 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Смотр-конкурс почетных караулов, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в селе Памятное 26 апреля.  

Участниками смотра-конкурса станут караулы специализированных групп добровольной подготовки к военной службе образовательных учреждений Ялуторовского района. От специализированного класса на конкурс может быть представлена только одна караульная группа из шести человек: начальник караула (руководитель группы), разводящий и четыре караульных (две смены по два человека). Допускается участие и девушек, и юношей.

Караул участвует в смотре-конкурсе в единообразной парадной форме, имеющейся у всего состава караула.

Основными целями и задачами проведения смотра-конкурса почетных караулов являются: совершенствование системы добровольной подготовки несовершеннолетних граждан к защите Отечества; формирование у учащихся образовательных учреждений патриотизма, гражданской ответственности; формирование интереса к военной профессии, службе в правоохранительных органах, подразделениях МЧС; сохранение традиций отдания воинских почестей воинам, погибшим при защите Отечества; проверка уровня строевой выучки учащихся специализированных классов добровольной подготовки к военной службе.

Программа выступления участников смотра-конкурса почетных караулов: осмотр внешнего вида; одиночная строевая подготовка; слаженность взвода; несение караульной службы; возложение венка; возложение гирлянды к подножию мемориала.

Заявки на участие в смотре-конкурсе почетных караулов принимаются до 24 апреля по адресу: Ялуторовск, ул. Тюменская, 23, МКУ "Отдел образования Ялуторовского района". Контактный телефон 8 (34535) 3–30–92 Ирина Леушина.

Более подробно ознакомиться с условиями смотра-конкурса можно здесь, сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского муниципального района. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в в Яндекс.Новостях

# караул , конкурс , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 22.04.2018Фестиваль комедийной импровизации проходит в Екатеринбурге
15:19 22.04.2018А удача у нас называется Харасавэй: в Тюмени спели любимые песни геологов
15:14 22.04.2018Волонтеры вместе с детьми сыграли в "Мафию"
14:42 22.04.2018Более двух тысяч иностранцев учатся в Тюменском госуниверситете