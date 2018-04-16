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Двое тюменских студентов претендуют на роль сельских общественных лидеров

17:21 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья Анна Безбородова и Федор Маслов прошли первый этап конкурса на выявление сельских общественных лидеров, организованного Российским союзом сельской молодежи при поддержке комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на средства Фонда президентских грантов.

На сайте конкурса они подали свои заявки, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области и разместили творческие эссе "Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую".

Анна Безбородова - участник проекта "Команда развития региона" в направлении "Сельское хозяйство" и входит в состав общественного совета партийного проекта "Российское село". В свою творческую работу студентка включила не только рассуждения о возрождении села, но и смогла проанализировать и оценить ту работу, которая способствует привлечению молодежи на село, в том числе программам обеспечения жилья.

Участником многих конкурсов и проектов является и Федор Маслов. Он также прошел 3 тур претендентов в областной студенческий отряд, является участником проекта "Агроцивилизация". В своем эссе Федор предпочел остановиться на проблемах, которые возникают в результате стереотипов общества в отношении сельскохозяйственных профессий, и дал свои предложения.

Российский союз сельской молодежи в рамках конкурса ведет поиск активных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих специализацию или осуществляющие профессиональную деятельность в самых различных отраслях. Главное — обладать опытом в реализации общественных инициатив по развитию своего населенного пункта или района.

На втором этапе организаторы будут проводить экспертную оценку представленных заявок и приглашать лучших для участия в тематических обучающих семинарах, которые будут проводиться до 30 ноября 2018 года.

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Теги: АПК , конкурс

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