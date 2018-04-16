ФЦН Тюмени укрепляет сотрудничество с коллегами в Ингушетии

Укрепление взаимодействия Федерального центра нейрохирургии в Тюмени и системы здравоохранения республики Ингушетия – важная задача для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи по нейрохирургии пациентам из числа жителей Республики.

С момента открытия ФЦН в 2011 году перед руководством учреждения была поставлена задача организовать медицинскую плановую помощь с равной доступностью для всех субъектов. Поэтому центр выстроил взаимодействие с большинством регионов России. В 2013 году главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов впервые посетил Ингушетию. Он познакомился с организаторами здравоохранения в республике, нейрохирургической службой, в результате чего были налажены прямые контакты, что повысило доступность помощи по нейрохирургии. К настоящему времени в ФЦН прооперировано 55 пациентов из числа жителей Республики Ингушетия, из них более 30 детей с гидроцефалией.

В этом году для расширения и углубления взаимодействия был командирован заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, к.м.н., Алексей Кудряшов.В ходе поездки Алексей Кудряшов провел встречу с главным нейрохирургом Республики УмаромГазгиреевым, министром здравоохранения Ингушетии МаремАрапхановой, которая подчеркнула важную роль Альберта Суфианова в развитии нейрохирургической помощи на территории республики. Помимо этого представитель ФЦН посетил медицинские учреждения, выступил с докладом о деятельности Федерального центра нейрохирургии.

Цель визита - углубить и расширить взаимодействие с республикой по вопросам развития нейрохирургии, повышения квалификации специалистов, по научному взаимодействию и подготовке кадров для детской нейрохирургии.

Также обсуждались возможности обучения специалистов Республики Ингушетия в аспирантуре и ординатуре на кафедре нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Кроме того, стороны планируют провести совместные клинико-эпидемиологические исследования, чтобы определить, в лечении каких патологий нуждается население Ингушетии и разработать системы для повышения доступности этой медицинской помощи пациентам.

"Мы открыты для сотрудничества и понимаем, что это во благо пациентов. Есть смелые планы о проведении Международной конференции по нейрохирургии на территории Республики Ингушетия", - прокомментировал результаты поездки специалиста Центра в Ингушетию главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

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