Тюменские геологи доказали, что они - романтики

Фото ИА "Тюменская линия"

День поэзии, посвященный 70-летию тюменской геологии, прошел в Сибирском научно-аналитическом центре в Тюмени.

"Мы посвящаем эту творческую встречу первооткрывателям нефтяных и газовых месторождений, на которых до сих пор держится экономика нашей страны", - подчеркнул, открывая поэтический вечер, генеральный директор НАО "СибНАЦ", заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов. Посвященные геологам стихи прозвучали в исполнении тюменских артистов, писателей, политиков, ученых, журналистов.

На сцену, украшенную портретами основателей геологической отрасли в Западной Сибири Юрия-Рауля Эрьвье и Фармана Салманова, поднимались авторы и исполнители посвященных тюменским геологам стихов и песен, в том числе советник губернатора Тюменской области, поэт Александр Новопашин, художественный руководитель и директор театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко, заслуженный артист РФ Леонид Окунев, писатель Леонид Иванов, ветеран-геолог Сергей Дюкалов и многие другие.

"Геологи - очень интересные и мужественные люди, поэтому их работа была и остается для нас источником вдохновения", - отметил Александр Новопашин.

В рамках Дня поэзии собравшимся представили изданный Сибирским научно-аналитическим центром поэтический сборник "Говорят, геологи - романтики…", в числе авторов которого тюменские геологи, рассказывающие о своей интересной, творческой и мужественной профессии. Книга красочно проиллюстрирована детскими рисунками, которые юные тюменцы представили на конкурс, посвященный 70-летию тюменской геологии.

В рамках празднования юбилея уже состоялась выставка книг, посвященных тюменским геологам. 21 апреля в тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер" пройдет фестиваль геологической песни. 22 апреля на Цветном бульваре стартуют соревнования по городкам. Юбилейные торжества продолжит научная конференция "Тюменская геология - основа экономики Российской Федерации в XX - XXI веках", которая состоится 27 апреля. Готовится к изданию двухтомник, посвященный истории трудового подвига тюменских геологов.

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Евгений Бабенко