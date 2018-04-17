В Тобольске распилили ледовую переправу

Фото ИА "Тюменская линия"

Ледовую переправу через р. Иртыш распили в Тобольске.

Распиловка переправы необходима для того, чтобы при ледоходе на этом участке не образовывались заторы. Намороженный за зиму лед может создавать помехи движению льда, а крупные льдины - угрозу опорам железнодорожного моста, находящегося ниже по течению.

Распиловка проводится поперек переправы. Спецтехника делает глубокие пропилы на всех полосах дороги.

Как отметил глава города Владимир Мазур, сейчас наступает непростой для жителей левобережья период. "Чтобы избежать форс-мажорных ситуаций стараемся минимизировать все риски. На левый берег завезли дополнительные медикаменты, продукты питания. Продуманы варианты транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Все эти вопросы отрабатываются", - отметил Владимир Мазур.

Напомним, по прогнозам сотрудников МЧС, ледоход в Тобольске начнется в конце апреля.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Новоселов