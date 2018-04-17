В Тюменской области идет весенний призыв

Весенний призыв. mil.ru

7,3 тыс. жителей Тюменской области вызовут в призывные комиссии весной 2018 года, 1,6 тыс. человек отправятся проходить срочную службу. Тюменцы попадут во все виды войск, в том числе в Президентский полк.

Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Моторин на пресс-конференции информационного агентства "Тюменская линия".

Работе медицинских комиссий будет уделено самое пристальное внимание, подчеркнул он. Они сформированы, определен перечень ЛПУ для обследования призывников. Сложные и противоречивые случаи коллегиально рассмотрят представители департамента здравоохранения.

Александр Моторин напомнил о высоком показателе, который зафиксирован в Тюменской области в 2017 году: годными к военной службе признали 78,7% призывников. Основными причинами медотвода стали психические заболевания, а также болезни эндокринной системы, органов дыхания и системы кровообращения.

Он также сообщил о повышении требований к призывникам.

"Закон "О воинской обязанности и военной службе" дополнен статьей 5.2 о профессиональном психологическом отборе, который стал обязательным элементом подготовки граждан к военной службе. Граждане, отнесенные по результатам отбора к четвертой категории, не могут быть направлены на подготовку по военно-учетным специальностям, на обучение в военные учебные заведения и быть принятыми на военную службу по контракту", - отметил военный комиссар.

1,9 тыс. человек в 2017 году уклонялись от призыва, более 1,5 тыс. человек числятся в розыске. При этом в регионе отмечают увеличение числа желающих стать профессиональными военными и попасть на контрактную службу. По мнению начальника отдела призыва областного военного комиссариата Виктора Осипова, в области создана эффективная система подготовки к службе в армии.

"Мы активно сотрудничаем с учреждениями дополнительного образования, патриотическими клубами, молодежным движением. Действует шефский договор с кораблем "Ладный", мы также подписали соглашение с учебным центром в Елани в ЦВО. Готовится соглашение с авиационной базой в Каменск-Уральском, с Челябинским штурманским военным училищем. Шефство предполагает не только ознакомительные экскурсии в этих частях, но и призыв туда наших ребят, прохождение учебно-полевых сборов", - сообщил он.

Представители военного комиссариата высказались о деятельности коммерческих агентств, предлагающих получить "законное" освобождение от армии и военный билет. Специалисты посоветовали призывникам не спешить с обращением за консультацией в такие компании.

"Прежде чем идти в подобные организации, нужно прийти в военный комиссариат и пройти все мероприятия, связанные с призывом. Если призывник не согласен с решением призывной комиссии, у него есть право его обжаловать. Уверяю вас, что отношение к таким ситуациям очень внимательное. Разбираемся досконально", - подчеркнул Александр Моторин.

Татьяна Ковалева