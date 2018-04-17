В Нижневартовске закрыли ТЦ "Премьер" из-за проблем с пожарной безопасностью

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Судебные приставы по решению суда приостановили работу торгового центра "Премьер" в Нижневартовске, сообщило региональное управление ФССП.

Это уже второй случай, ранее приостановлена деятельность ТЦ "Вегас".

Из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности, представляющих угрозу для жизни и здоровья посетителей, суд вынес решение о приостановлении хозяйственно-комерческой деятельности торгового центра для семейных покупок "Премьер" до устранения выявленных нарушений.

До устранения нарушений, пристав периодически будет проводить проверку надлежащего исполнения требований исполнительного документа, во избежание незаконного возобновления деятельности.