В Тюмени противоклещевую обработку территорий проведут одномоментно

Фото ИА "Тюменская линия"

Одномоментную противоклещевую обработку всех городских территорий проведут в Тюмени в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тюмени обработают территорию площадью более тысячи гектаров – это скверы и парки, территории вдоль улиц, кладбища.

"В этом году администрация Тюмени разработала регламент по взаимодействию всех структур. Территории, где требуется противоклещевая обработка, согласованы с Центром гигиены и эпидемиологии Тюменской области. На 14 апреля торги проведены, подрядчик определен", – рассказал руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин.

За безопасность озелененных территорий, на которых расположены оздоровительные лагеря, больницы и поликлиники, отвечает департамент здравоохранения Тюменской области. Остальные тюменские организации должны сами позаботиться о том, чтобы обезопасить прилегающие территории от клещей. Это касается также территорий общего пользования в садовых и дачных обществах.

По словам Александра Сухомяткина, сделано предложение и дачным некоммерческим объединениям, чтобы они тоже провели акарицидную обработку спецсредствами.

"Работу надо проводить одновременно, и в этом году мы будет размещать информацию о начале обработки территорий от клещей через сайт администрации Тюмени и портал "Тюмень – наш дом". Вместе с тем хочу отметить, что контроль ведет департамент экологии и недропользования Тюменской области. В соответствии с кодексом об административной ответственности РФ по ст. 6.3. за необработанную территорию от клещей должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тыс. рублей, юридическое – от 10 до 20 тыс. рублей или приостановить деятельность организации на 90 суток", - проинформировал он.