up

17.04.2018 вторник

USD 62,2794

EUR 76,8403

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени противоклещевую обработку территорий проведут одномоментно

15:21 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Одномоментную противоклещевую обработку всех городских территорий проведут в Тюмени в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тюмени обработают территорию площадью более тысячи гектаров – это скверы и парки, территории вдоль улиц, кладбища.

"В этом году администрация Тюмени разработала регламент по взаимодействию всех структур. Территории, где требуется противоклещевая обработка, согласованы с Центром гигиены и эпидемиологии Тюменской области. На 14 апреля торги проведены, подрядчик определен", – рассказал руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин.

За безопасность озелененных территорий, на которых расположены оздоровительные лагеря, больницы и поликлиники, отвечает департамент здравоохранения Тюменской области. Остальные тюменские организации должны сами позаботиться о том, чтобы обезопасить прилегающие территории от клещей. Это касается также территорий общего пользования в садовых и дачных обществах.

По словам Александра Сухомяткина, сделано предложение и дачным некоммерческим объединениям, чтобы они тоже провели акарицидную обработку спецсредствами.

"Работу надо проводить одновременно, и в этом году мы будет размещать информацию о начале обработки территорий от клещей через сайт администрации  Тюмени и портал "Тюмень – наш дом". Вместе с тем хочу отметить, что контроль ведет департамент экологии и недропользования Тюменской области. В соответствии с кодексом об административной ответственности РФ по ст. 6.3. за необработанную территорию от клещей должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тыс. рублей, юридическое – от 10 до 20 тыс. рублей или приостановить деятельность организации на 90 суток", - проинформировал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: акарицидная обработка , клещи

Последние новости

15:21 В Тюмени противоклещевую обработку территорий проведут одномоментно
15:10 Геологи-работяги стали главными героями фотовыставки в Тюмени
15:00 Социальный лифт для волонтеров: прием заявок на конкурс #ДоброволецРоссии2018 открыт
14:49 Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую
14:38 Тюменский спортклуб приглашает многодетных мам на бесплатные занятия
14:27 Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции
14:16 Водителя, сбившего ребенка в Тюмени, лишили водительских прав
14:05 В Тюменской области идет весенний призыв
13:54 Дарья Мельникова вышла в финал Всероссийского конкурса по китайскому языку
13:43 Кемпинг "Теплый стан" откроется в Покровском в начале мая Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Первая в России цифровая подстанция сверхвысокого напряжения открыта на Тобольской промплощадке

У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Политика

Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Экономика

Кемпинг "Теплый стан" откроется в Покровском в начале мая

Рыбоводные предприятия Тюменской области наращивают темпы

Более девяти миллиардов рублей вложили в благоустройство Тюмени частные инвесторы

Общество

В Тюмени противоклещевую обработку территорий проведут одномоментно

Геологи-работяги стали главными героями фотовыставки в Тюмени

Социальный лифт для волонтеров: прием заявок на конкурс #ДоброволецРоссии2018 открыт

Спорт

Тюменский спортклуб приглашает многодетных мам на бесплатные занятия

"Тюменский легион" одержал победу над командой из Словакии

Тюменские дзюдоисты завоевали для сборной России золото и серебро 

Происшествия

Водителя, сбившего ребенка в Тюмени, лишили водительских прав

Обслуживание системы газоснабжения дома, сгоревшего в Заводоуковске, проводили в марте

На пожаре в жилом комплексе Ожогино пострадавших нет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+