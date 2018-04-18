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Воспитанники центра "Аванпост" будут метать гранаты

14:05 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото центр "Аванпост"

Первенство по военно-прикладным видам спорта, посвященное 25-летию "Аванпоста", пройдет в Тюмени на базе центра 21 апреля. 

В рамках соревнований ребята будут состязаться в стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты на дальность и точность и беге в форме на 3 тыс. и 1 тыс. метров. 

Победителей определят в личном и командном зачете.

фото центра "Аванпост"

Полным ходом идет подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне. 

30 апреля объединения социально-педагогической направленности будут состязаться в смотре-конкурсе почетных караулов "Аванпост", который тоже включен в комплекс мероприятий, посвященных 25 годовщине центра "Аванпост".

Ребята продемонстрируют навыки и умения в строевой подготовке, несении караульной службы, возложении венка и гирлянды, а также теоретические знания строевого устава Вооруженных сил, сообщает пресс-служба центра. 

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Теги: 9 мая , Аванпост , Великая Отечественная война , День победы , первенство

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