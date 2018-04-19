Акция "Доктор с вами" посвящена профилактике онкологических заболеваний

Фото papillomy.com

Профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная предупреждению онкологических заболеваний, пройдет в муниципальных поликлиниках Тюмени 21 апреля с 9 до 15 часов.

По информации организаторов, в это время бесплатно, без записи в поликлиниках можно пройти комплексное обследование и получить консультацию специалиста. В это время будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний: пациентам проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, произведут забор анализов: женщинам – мазок на цитологическое исследование, мужчинам – после 40 лет анализ крови на простатспецифический антиген, флюорографию и маммографию, по показаниям. По результатам обследования все обратившиеся будут проконсультированы врачом-онкологом.

В акции принимают участие все муниципальные поликлиники города Тюмени, а также поликлиника Областной клинической больницы № 2 (по прикреплению). Пациенты, проживающие в районе обслуживания больницы "Водников" и АО "Здоровье", могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8. Для участия в акции не нужна предварительная запись.