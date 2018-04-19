up

19.04.2018 четверг

USD 61,5539

EUR 76,0868

В Тюмени 9..11 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Акция "Доктор с вами" посвящена профилактике онкологических заболеваний

08:26 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото papillomy.com

Профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная предупреждению онкологических заболеваний, пройдет в муниципальных поликлиниках Тюмени 21 апреля с 9 до 15 часов.

По информации организаторов, в это время бесплатно, без записи в поликлиниках можно пройти комплексное обследование и получить консультацию специалиста. В это время будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний: пациентам проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, произведут забор анализов: женщинам – мазок на цитологическое исследование, мужчинам – после 40 лет анализ крови на простатспецифический антиген, флюорографию и маммографию, по показаниям. По результатам обследования все обратившиеся будут проконсультированы врачом-онкологом.

В акции принимают участие все муниципальные поликлиники города Тюмени, а также поликлиника Областной клинической больницы № 2 (по прикреплению). Пациенты, проживающие в районе обслуживания больницы "Водников" и АО "Здоровье", могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8. Для участия в акции не нужна предварительная запись.

    

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: акция , онкология , поликлинка , Тюмень

Последние новости

10:38 Рост инвестиций в регионе обусловлен активной реализацией проектов в промышленности и АПК
10:27 Тюменская область вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
10:16 На выставке в кванториуме представят проекты умного дома и роботов
10:05 О поддержке малого и среднего предпринимательства расскажут за круглым столом
09:54 Трансляция отчета губернатора о деятельности правительства за 2017 год
09:43 Робот научит межгалактическим танцам участников Библионочи
09:32 В Тюмени пройдет благотворительная акция "Дети мира детям войны"
09:21 Садоводческие маршруты открываются 28 апреля
09:10 Участники IT-школы представят проекты стартапов
08:59 В Доме Машарова пройдет лекторий о финно-угорских народах
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Трансляция отчета губернатора о деятельности правительства за 2017 год

Тюменская область готовится к пожароопасному сезону

Политика

Депутатов городской думы познакомили с итогами тестирования электробуса

Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

Экономика

О поддержке малого и среднего предпринимательства расскажут за круглым столом

Новых банкнот в обращении стало больше

Антипинский НПЗ приступил к пусконаладке установки по производству автомобильных бензинов

Общество

На выставке в кванториуме представят проекты умного дома и роботов

Робот научит межгалактическим танцам участников Библионочи

В Тюмени пройдет благотворительная акция "Дети мира детям войны"

Спорт

Туристы и путешественники встретятся в Тюмени на фестивале "Одиссея-2018"

Тюменские дзюдоисты поборются за медали Кубка Европы в Чехии

Тюменские пенсионеры смогут бесплатно освоить азы настольного тенниса

Происшествия

В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей

В Тюмени теплоснабжающая организация оштрафована за перебои с горячей водой

Житель Сургута украл сто шестьдесят пачек сигарет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+