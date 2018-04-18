Жительница Тюмени лишилась двух миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначил суд 48-летнему жителю Тюмени за то, что тот присвоил 1,8 млн рублей, полученные от малознакомой женщины.

Из материалов уголовного дела известно, что в августе 2015 года женщина заняла мужчине, которого не знала, 1,8 млн рублей под проценты. С ним познакомил ее знакомый. Через два месяца мужчина должен был вернуть 2 млн рублей, а в случае неисполнения обязательств передать женщине квартиру. Между ними был даже составлен договор купли-продажи квартиры. При этом тюменка не проверила наличие обременения на жилое помещение.

Когда же пришло время отдавать долг, должник перестал выходить на связь. Тюменка обратилась в суд с требованием обязать продавца провести государственную регистрацию договора купли-продажи и передать квартиру ей. Между тем в суде выяснилось, что уже на момент заключения договора данная квартира находилась под арестом с июля 2015 года. В декабре 2015 года арест был снят, и в том же месяце аферист успел продать жилье другому лицу. В результате этого потерпевшая осталась без денег и обещанной ей квартиры. В январе 2016 года она обратилась в полицию.

Осужденный был взят под стражу в зале в суда, сообщает пресс-служба прокуроры Тюменской области.