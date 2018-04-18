В Нефтеюганске именниник порезал ножом гостей

фото УМВД России по Тюменской области

22-летний житель Нефтеюганска подозревается в покушении на убийство двух мужчин.

По версии следствия, 16 апреля в одном из вагонов-домов, расположенных на территории станции "Островная" в Нефтеюганском районе, в ходе празднования дня рождения, 22-летний "виновник торжества" в ходе ссоры, вооружился кухонным ножом, нанес им удары в область головы двум своим гостям. От полученных повреждений один из них скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу.

Все участники инцидента работали в Нефтеюганском районе вахтовым методом в одном из предприятий.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.