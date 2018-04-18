Тюменец предстанет перед судом за убийство дяди

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Житель Тюмени предстанет перед судом за убийство дяди-инвалида. Расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия известно, что 10 декабря 2017 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления тюменец в ходе распития спиртных напитков с отцом узнал о его неприязненных отношениях со своим братом и его дочерью из-за их притязаний на квартиру.

Пьяный мужчина, зная, что дядя, инвалид первой группы и не сможет оказать сопротивления, решил его убить. Он вооружился ножом, вышел во двор дома и через окно проник в комнату родственника. Там он нанес инвалиду не менее семи ударов ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.