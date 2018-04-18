Тюменский ветеран Великой Отечественной войны встречает девяносто восьмой день рождения

Ветеран Великой Отечественной войны. Фото организаторов ООД "Бессмертный полк России"

Участница Великой Отечественной войны Дарья Ивановна Бурцева отметит 98-летие 20 апреля.

Дарья Ивановна Бурцева родилась 20 апреля 1920 года в деревне Верховины Тугулымского района Свердловской области. На фронт ушла в сентябре 1942-го, служила регулировщицей на Юго-Западном и третьем Украинском фронтах. Ветерана Великой Отечественной войны наградили медалью "За боевые заслуги".

"За время службы товарищ Бурцева не имела ни одного дисциплинарного взыскания, исключительно честно и добросовестно несла службу регулирования. В октябре 1944 года, неся службу на 15 км горного перевала в районе города Жагубица, товарищ Бурцева со своим постом находилась на самом опасном месте для движения автомашин, и благодаря умелой работе на этом участке не было ни одной аварии и катастрофы…", - гласит надпись в наградном листе к медали "За боевые заслуги".

После демобилизации Дарья Ивановна вышла замуж. В счастливом браке супруги прожили 50 лет, достойно воспитали троих детей. Работала заведующей детским садом в родной деревне. В 1960 году семья переехала в деревню Дубровино Тугулымского района, где она также трудилась в детском саду. Награждена орденом Отечественной войны первой степени и многими другими наградами. С 1968 года живет в Тюмени.

Лина Орлова