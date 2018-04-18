Гуманитаризацию инженерного образования обсудят на конференции в ТИУ

фото ТИУ

Международная научно-методическая конференция "Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и практика" пройдет на базе Тюменского индустриального университета 19 апреля.

В конференции примут участие российские и зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, научные сотрудники, преподаватели и сотрудники опорных университетов, представители предприятий-партнеров, аспиранты, студенты.

Цель конференции: осмысление методологических оснований гуманитаризации профессионально-культурной среды современного технического вуза.

В рамках конференции состоится пленарное заседание, работа диалоговой площадки представителей опорных вузов "Гуманитаризация в контексте стратегий развития опорных университетов", а также круглый стол "Гуманитарные технологии в образовательной системе современной высшей школы".

Предусмотрена работа трех секций: "Теоретико-методологические аспекты гуманитаризации технического образования"; "Межкультурная коммуникация в условиях гуманитаризации образования" и "Инженерное образование: историко-культурные традиции".

Подробно с программой конференции можно ознакомиться здесь. Рабочий язык конференции: русский и английский.

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике с размещением в базе данных РИНЦ, сообщает пресс-служба ТИУ.