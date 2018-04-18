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В Тюменской области продолжают инспектировать места массового пребывания людей

13:32 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ГУ МЧС России по Тюменской области

413 проверок провели в торговых, торгово-развлекательных центрах Тюменской области, это более 70% мест с массовым пребыванием людей. Обследованы почти столько же объектов  культуры и спорта на территории региона.

Такие данные доложил губернатору Владимиру Якушеву начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин на заседании президиума регионального правительства.

Проверки идут во всех городах и районах области, кроме того, проводятся профилактические мероприятия: инструктажи персонала и тренировки по эвакуации посетителей.

Как отметил Юрий Алехин, во время внеплановых проверок сотрудники МЧС выявляют нарушения требований пожарной безопасности, выдают предписания, которые должны быть исполнены в течение месяца. Часть нарушений устраняется оперативно, в случае если требуется проведение больших работ и существенные затраты, то по каждому объекту разрабатывается индивидуальный план устранения замечаний, принимаются меры по повышению безопасности на этот переходный период, а проводимые работы контролируются специалистами ведомства.

Губернатор акцентировал внимание, что безопасность людей превыше всего. "Если выявлены серьезные нарушения, то необходимо оперативно принять меры по их устранению", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, в процессе проверок сотрудники регионального управления МЧС осматривают пути эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава). Особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу систем оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, отделку стен и полов, знание персоналом действий в случае возникновения пожара.

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Теги: Владимир Якушев , МЧС , пожарная безопасность , торговые центры , Юрий Алехин

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