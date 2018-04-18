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В Тобольске многодетная семья получила земельный участок по решению суда

16:05 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

На 5 тыс. рублей оштрафован чиновник администрации Тобольского района за отказ продлевать договор аренды земельного участка с многодетной семьей. 

Житель п. Сетово Тобольского района, который с супругой воспитывает семерых малолетних детей обратился в Тобольскую межрайонную прокуратуру за защитой прав на земельный участок.  

Установлено, что многодетная семья на основании договора аренды пользовалась земельным участком в поселке Сетово для ведения личного подсобного хозяйства. В октябре 2017 года срок действия договора аренды истекал и многодетный отец заблаговременно, в сентябре, обратился в администрацию Тобольского района с заявлением о продлении срока действия договора, но получил незаконный отказ за подписью начальника отдела земельных и имущественных отношений районной администрации.

В связи с этим межрайонная прокуратура возбудила в отношении чиновника административное дело по статье Кодекса Тюменской области об административной ответственности "Непредоставление муниципальной услуги". По результатам рассмотрения дела он оштрафован на 5 тыс. рублей.

Кроме того,  прокуратура в адрес главы района внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения с многодетным отцом был заключен  договор аренды  земельного участка на  длительный срок, до октября 2037 года. А начальник отдела земельных и имущественных отношений был привлечен еще и к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуроры Тюменской области. 

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Теги: земельный участок , ЛПХ , многодетная семья , суд , Тобольский район

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