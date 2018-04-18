В Тобольске многодетная семья получила земельный участок по решению суда

admtyumen.ru

На 5 тыс. рублей оштрафован чиновник администрации Тобольского района за отказ продлевать договор аренды земельного участка с многодетной семьей.

Житель п. Сетово Тобольского района, который с супругой воспитывает семерых малолетних детей обратился в Тобольскую межрайонную прокуратуру за защитой прав на земельный участок.

Установлено, что многодетная семья на основании договора аренды пользовалась земельным участком в поселке Сетово для ведения личного подсобного хозяйства. В октябре 2017 года срок действия договора аренды истекал и многодетный отец заблаговременно, в сентябре, обратился в администрацию Тобольского района с заявлением о продлении срока действия договора, но получил незаконный отказ за подписью начальника отдела земельных и имущественных отношений районной администрации.

В связи с этим межрайонная прокуратура возбудила в отношении чиновника административное дело по статье Кодекса Тюменской области об административной ответственности "Непредоставление муниципальной услуги". По результатам рассмотрения дела он оштрафован на 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура в адрес главы района внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения с многодетным отцом был заключен договор аренды земельного участка на длительный срок, до октября 2037 года. А начальник отдела земельных и имущественных отношений был привлечен еще и к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуроры Тюменской области.