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Всемирный фонд дикой природы подготовил шорт-лист самых редких подснежников России

19:12 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
подснежник Воронова/фото lektrava.ru

На территории России встречается 7 из 20 дикорастущих видов подснежника.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) накануне Дня подснежника, который отмечают 19 апреля, подготовил шорт-лист самых редких или находящиеся под угрозой исчезновения видов подснежника, которые встречаются в России.

"Многие виды подснежников очень похожи друг на друга и внешне отличающихся лишь отдельными деталями строения. Определять виды бывает трудно даже специалистам. Однако, эти сложности не имеют большого значения, ведь все виды подснежников, растущие у нас, официально охраняются. Экологические особенности у них очень сходны, как сходны и причины их уязвимости, а следовательно – и меры по их охране", – говорит координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности и автор книги "Редкие лесные растения России"Константин Кобяков.

Из семи произрастающих на территории России видов четыре занесены в Красную книгу Российской Федерации как редкие или исчезающие - это подснежник кавказский, подснежник узколистный, подснежник складчатый и подснежник Воронова.

Дикорастущие виды подснежников в стране встречаются только на Кавказе и, к сожалению, почти везде их варварски обрывают на букеты или выкапывают луковицы.

В преддверии пожароопасного сезона пикников и походов WWF России напоминает о грамотном поведении в лесу, соблюдении техники пожарной безопасности и призывает к бережному отношению к природе, в частности к хрупким цветам подснежника, сообщает пресс-служба фонда. 

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Теги: Красная книга , подснежники , Фонд дикой природы

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