up

18.04.2018 среда

USD 61,1454

EUR 75,8448

В Тюмени -1..1 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного

16:38 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

На один-три дня раньше средних многолетних значений ожидается вскрытие рек в Тюменской области. Об этом сообщила начальник филиала Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". 

"Подъем уровня воды за сутки составляет от 1 до 46 сантиметров. Максимумы половодья ожидаются ниже среднемноголетних значений почти по всем рекам на 0,4 - 1,5 метра. Высокое половодье ожидается по Ишиму, там превышение средних многолетних значений от 1,5 до 2 метров выше уровня, достижение критических уровней опасных отметок ожидается от села Ильинка до села Абатское, - отметила она. - Вскрытие рек ожидается раньше многолетних значений на один-три дня, в конце второй-третьей декады апреля".

Около 16 населенных пунктов Тюменской области могут попасть в зону подтопления, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин. 

"В зону возможного подтопления могут попасть 16 населенных пунктов при неблагоприятном стечении обстоятельств, но в сложившихся обстоятельствах этого не случится. Единственное, они могут быть отрезаны, поскольку мы ожидаем подтопления 10-12 низководных мостов. При этом все населенные пункты имеют объездные пути, будет организована лодочная переправа, мы стягиваем технику, представители медицины катастроф будут наготове. Люди не останутся без помощи, экстремальной ситуации мы не ожидаем", - уточнил он. 

Юрий Алехин напомнил о проведении мероприятий по защите Ишима: почти завершено строительства дамбы в местах, где зафиксирован наибольший уровень воды, построены отводные каналы. Он сообщил о том, что на р. Карасуль льда уже нет, на р. Ишим начались подвижки.    

"Между Абатском и Викулово есть возможность подъема воды, но заградительные дамбы там на 1,5 метра большего необходимого", - сообщил он. 

Самыми сложными территориями руководитель управления МЧС назвал Вагайский, Уватский, Тобольский районы и г. Тобольск в связи с их близостью к северным территориям, где до сих пор холодно. 

По данным Юрия Алехина, для временного размещения людей в Тюменской области предусмотрены 460 пунктов, в случае необходимости в них смогут принять 180 тыс. человек. 

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: половодье , Юрий Алехин

Последние новости

17:00 Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"
16:49 Гуманитаризацию инженерного образования обсудят на конференции в ТИУ
16:38 Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного
16:27 В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей
16:16 Тюменский ветеран Великой Отечественной войны встречает девяносто восьмой день рождения
16:05 В Тобольске многодетная семья получила земельный участок по решению суда
15:54 На Ямале из-за метели закрыли автозимники
15:43 Альфа-Банк в Тюмени бесплатно обменяет мелочь на памятные монеты и банкноты
15:32 В Тобольске готовится к открытию музей семьи императора Николая II
15:21 В тюменской драме открыли выставку театральных фотохудожников Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев отчитается о работе регионального правительства

В Тюменской области продолжают инспектировать места массового пребывания людей

Владимир Якушев: Тобольская промплощадка - один из самых перспективных проектов в стране

Политика

Депутатов городской думы познакомили с итогами тестирования электробуса

Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

Экономика

Альфа-Банк в Тюмени бесплатно обменяет мелочь на памятные монеты и банкноты

Уралуправтодор дал оценку работе экстренных служб зимой

Депутаты: замена теплосетей не должна срывать сроки благоустройства дворов

Общество

Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"

Гуманитаризацию инженерного образования обсудят на конференции в ТИУ

Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного

Спорт

Тюменские пенсионеры смогут бесплатно освоить азы настольного тенниса

Александр Большунов признан лучшим лыжником России

Чемпион Европы Павел Вавилов проведет зарядку для тюменцев

Происшествия

В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей

В Тюмени теплоснабжающая организация оштрафована за перебои с горячей водой

Житель Сургута украл сто шестьдесят пачек сигарет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+