Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного

Фото ИА "Тюменская линия"

На один-три дня раньше средних многолетних значений ожидается вскрытие рек в Тюменской области. Об этом сообщила начальник филиала Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Подъем уровня воды за сутки составляет от 1 до 46 сантиметров. Максимумы половодья ожидаются ниже среднемноголетних значений почти по всем рекам на 0,4 - 1,5 метра. Высокое половодье ожидается по Ишиму, там превышение средних многолетних значений от 1,5 до 2 метров выше уровня, достижение критических уровней опасных отметок ожидается от села Ильинка до села Абатское, - отметила она. - Вскрытие рек ожидается раньше многолетних значений на один-три дня, в конце второй-третьей декады апреля".

Около 16 населенных пунктов Тюменской области могут попасть в зону подтопления, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.

"В зону возможного подтопления могут попасть 16 населенных пунктов при неблагоприятном стечении обстоятельств, но в сложившихся обстоятельствах этого не случится. Единственное, они могут быть отрезаны, поскольку мы ожидаем подтопления 10-12 низководных мостов. При этом все населенные пункты имеют объездные пути, будет организована лодочная переправа, мы стягиваем технику, представители медицины катастроф будут наготове. Люди не останутся без помощи, экстремальной ситуации мы не ожидаем", - уточнил он.

Юрий Алехин напомнил о проведении мероприятий по защите Ишима: почти завершено строительства дамбы в местах, где зафиксирован наибольший уровень воды, построены отводные каналы. Он сообщил о том, что на р. Карасуль льда уже нет, на р. Ишим начались подвижки.

"Между Абатском и Викулово есть возможность подъема воды, но заградительные дамбы там на 1,5 метра большего необходимого", - сообщил он.

Самыми сложными территориями руководитель управления МЧС назвал Вагайский, Уватский, Тобольский районы и г. Тобольск в связи с их близостью к северным территориям, где до сих пор холодно.

По данным Юрия Алехина, для временного размещения людей в Тюменской области предусмотрены 460 пунктов, в случае необходимости в них смогут принять 180 тыс. человек.

Татьяна Ковалева