Консультанты ждут от ишимцев вопросов о прививках

Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Ишима и Приишимья смогут задать вопросы вакцинопрофилактики в рамках тематической горячей линии, организованной в рамках Европейской недели иммунизации до 30 апреля 2018 года.

В рамках мероприятия специалисты-эпидемиологи дадут рекомендации по вакцинации против кори, краснухи и эпидемического паротита, проведут консультирование по вакцинации против пневмококковой и гемофильной инфекции и другим вопросам вакцинации.

Консультации можно получить по адресу: Ишим, ул. Ленина, 28, посредством электронной почты icons@fguz-tyumen.ru, либо по телефонам: 8(34551) 60348, 51034, 23284.

Инна Кондрашкина