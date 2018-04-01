Связь цифровой экономики и образования обсудят на конференции в Москве
Третья международная научно-практическая конференция "Цифровизация экономики и общества: вызовы для системы образования" пройдет в Московском педагогическом университете 24-25 апреля.
Для участия в мероприятии приглашают преподавателей вузов; руководителей и специалистов – представителей органов управления образованием и образовательных организаций Москвы, других регионов Российской Федерации и зарубежных стран; членов экспертных и академических сообществ; представителей международных и неправительственных организаций и объединений; магистрантов и аспирантов МПГУ и других вузов-партнеров.
На конференции обсудят влияние формирующейся цифровой экономики на общество знаний, социальную сферу и гуманитарные исследования, а также новые образовательные технологии, пути совершенствования педагогического образования и философские, этические аспекты подготовки и повышения квалификации педагога в условиях становления цифровой экономики.
Заявку на участие в конференции и тезисы в объеме до 1 тыс. 500 знаков присылайте по адресу до 15 марта.
Для формирования программы и регламента конференции и обеспечения комфортного участия в мероприятиях конференции участникам необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке, сообщает пресс-служба Министерства образования РФ.