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Связь цифровой экономики и образования обсудят на конференции в Москве

Общество, 08:41 23 апреля 2018

Фото: imagenesfotos.com

Третья международная научно-практическая конференция "Цифровизация экономики и общества: вызовы для системы образования" пройдет в Московском педагогическом университете 24-25 апреля.

Для участия в мероприятии приглашают преподавателей вузов; руководителей и специалистов – представителей органов управления образованием и образовательных организаций Москвы, других регионов Российской Федерации и зарубежных стран; членов экспертных и академических сообществ; представителей международных и неправительственных организаций и объединений; магистрантов и аспирантов МПГУ и других вузов-партнеров.

На конференции обсудят влияние формирующейся цифровой экономики на общество знаний, социальную сферу и гуманитарные исследования, а также новые образовательные технологии, пути совершенствования педагогического образования и философские, этические аспекты подготовки и повышения квалификации педагога в условиях становления цифровой экономики.

Заявку на участие в конференции и тезисы в объеме до 1 тыс. 500 знаков присылайте по адресу до 15 марта. 

Для формирования программы и регламента конференции и обеспечения комфортного участия в мероприятиях конференции участникам необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке, сообщает пресс-служба Министерства образования РФ. 

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# конференция , Москва , образование , цифровизация

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