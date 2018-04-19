Житель Тобольска отправится в колонию за хищение двадцати трех миллионов рублей

Фото следственного комитета РФ

К пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорен 39-летний бывший учредитель и председатель совета Тобольской городской общественной организации участников боевых действий и вооруженных конфликтов "Братство" Дмитрий Шевцов за хищение у 24-х граждан 23 млн рублей под видом поставки машин из-за границы.

Как установило следствие, Шевцов с мая 2014 года по июль 2015 года опубликовал на сайте "Братства" и еще двух сайтах бесплатных объявлений ложную информацию о том, что "Братство" является официальным дилером корейской компании и осуществляет поставку автомобилей из Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, разместил на указанных интернет-ресурсах находившиеся в свободном доступе в сети "Интернет" фотографии автомобилей с указанием технических характеристик и продажной цены. Для завлечения клиентов Шевцов указал, что для участников боевых действий, вооруженных конфликтов, военнослужащих, многодетных семей будет предоставлена скидка в размере 5% от стоимости автомобиля и что "Братство" окажет услуги по покупке и поставке автомобилей на безвозмездной основе.

От имени "Братства" Шевцов заключал с гражданами агентские договоры на поставки машин, а полученные деньги, по версии, похищал.

От его действий пострадали жители Тобольска, Тюмени, Москвы, Ивановской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Размер причиненного им ущерба составил 22 млн 998 тыс. рублей.

Потерпевшие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

В августе 2017 года "Братство" по решению регистрирующего органа исключено из единого государственного реестра юридических лиц как фактически прекратившее свою деятельность.

Кроме реального срока лишения свободы, суд удовлетворил 15 заявленных исков потерпевших и взыскал с осужденного более 14 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Шевцов был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Тобольской межрайонной прокуратуры.