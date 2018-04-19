3D-мультфильм "Кощей" создадут на киностудии имени Горького

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3D-мультфильм "Кощей" по сказкам Александра Афанасьева планирует снять киностудия им. Горького. Об этом сообщил генеральный директор киностудии Сергей Зернов.

"В рамках завтрашних питчингов Фонда кино мы представим проект "Кощей". Это полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева, адаптированным к сегодняшнему дню и в современной эстетике", - сказал он.

Кроме того, по его словам, студия намерена принять участие в питчингах Минкультуры России и представить на них сразу несколько проектов, в том числе автобиографический фильм режиссера Владимира Грамматикова. "Это автобиографическая лента, которая затрагивает детство режиссера и военные годы", - рассказал директор киностудии.

Добавим, киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За сто лет здесь было создано более тысячи фильмов, среди которых такие выдающиеся произведения, как "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кино, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.