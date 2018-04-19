В регионе наблюдается оживление потребительского рынка

Потребительский рынок. Фото mcx.ru

Оживление потребительского рынка наблюдается в Тюменской области в 2018 году. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По его словам, этому способствовала реализация мер, направленных на развитие потребительского сектора, поддержанная ростом реальной заработной платы (103,5% к 2016 году) и реальных располагаемых доходов населения (100,9% к 2016 году).

По итогам 2017 года возобновился рост розничного товарооборота (102,0% к 2016 году), увеличился объем платных услуг населению (102,1% к 2016 году).