Вопросы сбыта местной продукции решаются в регионе планомерно

Сельхозярмарка. Фото ИА "Тюменская линия"

В регионе продолжается поступательное продвижение в вопросах сбыта. Местную продукцию продвигают в рамках дней местного предпринимателя и закупочных сессий, ярмарок локального производителя.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По его словам, в муниципальных образованиях области прошла 561 продовольственная и сельскохозяйственная ярмарка, предприятия АПК, крестьянские и фермерские хозяйства реализовали 576 тонн продовольственных товаров на общую сумму 103 млн рублей. 35 выездных ярмарок провели в 12 городах автономных округов области.

"Оказываем содействие товаропроизводителям в организации поставок продукции компаниям, имеющим в своей структуре предприятия общественного питания. Так, с крупной нефтегазовой компанией (ОАО "Сургутнефтегаз") согласована дорожная карта продвижения продукции тюменских товаропроизводителей в территориях ее присутствия. Работа по продвижению на зарубежные рынки продукции АПК реализуется в рамках общей модели развития экспорта, о которой я уже сказал", - отметил Владимир Якушев.