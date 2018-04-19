Владимир Якушев: в регионе выстроена работа по решению вопроса сбыта молока

Молоко. Фото mcx.ru

Вопросы сбыта молока обострились в 2018 году в Тюменской области, как и в других регионах России. Переработчики пересмотрели ценовую политику в отношении молока, закупаемого от частного сектора. Причина – его низкое качество, из такого сырья возможно только изготовление сливочного масла.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По словам главы региона, в диалоге с предприятиями и с селянами достигнуты договоренности, исходя из которых выстроена работа по решению этой проблемы.

Правительство Тюменской области разработало законопроект, в соответствии с которым определяется цена молока-сырья второго сорта во втором квартале 2018 года — 90% от рыночной цены первого сорта, с 1 июля и до окончания 2018 года — 85%.

С переработчиками договорились о закупке молока первого сорта по 18 рублей за литр. Соответственно цена приобретения молока второго сорта во втором квартале составит 16 рублей за литр, во втором полугодии — 15 рублей за литр. Из этого молока будет производиться сливочное масло, а из областного бюджета переработчикам будет компенсироваться разница между себестоимостью его производства и рыночной ценой.

"Все понимают, что это меры переходного периода. Главное в этой ситуации – повысить качество молока. Для этого совместно с фермерами и кооперативами работаем над формированием четкой дорожной карты и немедленно приступим к ее реализации", - заключил Владимир Якушев.