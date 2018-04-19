В Тюменской области реализуется задача по росту экспорта и внутреннему сбыту продукции

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Рост экспорта и внутреннего сбыта региональной продукции является еще одной задачей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

"Мы двигаемся в этом направлении: стимулируем внутренний спрос. Уже не первый год успешно работает механизм возмещения нефтегазовым компаниям пяти процентов стоимости закупленного у тюменских предприятий оборудования. В 2017 году по этой схеме мы поддержали спрос на продукцию 20 региональных производителей, общая сумма их контрактов превысила два миллиарда рублей (2037,7 миллиона рублей)", - проинформировал глава региона.

По его словам, продолжается работа правительства области в части импортозамещения и взаимодействия с крупными заказчиками.

За 2017 год 36 предприятий Тюменской области заключили 1 тыс. 211 контрактов на поставку компаниям нефтегазового сектора импортозамещающей продукции на сумму 20,8 миллиарда рублей.

Развивается региональный несырьевой экспорт. В области создана инфраструктура поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

Для предпринимателей реализуются образовательные программы с участием Российского экспортного центра. В тюменском технопарке с 2017 года проводятся курсы делового английского языка. С 2018 года к ним добавляются курсы по основам китайского языка.

Для потенциальных экспортеров по трем отраслям (деревообработка, пищевая промышленность, изделия из синтетических материалов) разработаны дорожные карты по 27 товарным позициям в разрезе семи стран.

"Так, буквально "ведя за руку", увеличиваем круг экспортеров ", - сказал Владимир Якушев.