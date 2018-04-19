Индекс производства продукции сельского хозяйства в Тюменской области превысил среднероссийский уровень

фото Данон

До 103,8% вырос индекс производства продукции сельского хозяйства в 2017 году и впервые за последние годы превысил среднероссийский уровень (102,4%). Произведено продукции на 76 млрд рублей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По словам главы региона, драйвером роста производства сельхозпродукции стал активно поддерживаемый рост инвестиций и реализация в отрасли ряда крупных проектов с современными технологиями.

Силами двух уполномоченных департаментов ведется активная работа по привлечению инвестиций, сопровождению и поддержке проектов в агропромышленном комплексе.

В 2017 году реализованы крупные проекты в молочном и мясном животноводстве, птицеводстве:

- в Голышмановском районе открыт молочно-товарный комплекс группы компаний "Дамате" на 4 тыс. 600 стойло-мест. Это один из самых крупных комплексов в России, работающий по передовым технологиям. После выхода на полную мощность комплекс будет производить молока 120 тонн в день, или 42 тыс. тонн в год, это более 9 тыс. литров в год от коровы;

- компания "Абсолют-Агро" в Юргинском районе запустила первое в области предприятие по выращиванию индейки, а в Заводоуковском городском округе - по ее переработке мощностью 10 тыс. тонн живой массы в год;

- в Нижнетавдинском районе свинокомплекс "Тюменский" начал работу по разведению, выращиванию и селекции свиней производственной мощностью 4 тыс. тонн свинины в год с замкнутым производственным циклом;

- продолжается поэтапная модернизация и реконструкция региональных птицефабрик - "Пышминская", "Боровская" и "ПРОДО Тюменский бройлер".

Целый ряд проектов в процессе реализации:

- третья очередь тепличного комбината "ТюменьАгро" в Тюменском районе площадью 18 га;

- строительство завода по переработке картофеля агрофирмой "КРиММ" в Упоровском районе;

- строительство животноводческого комплекса компанией "Петелино" в Ялуторовском районе;

- строительство третьей очереди животноводческого комплекса компанией "Молоко" в Нижнетавдинском районе;

- увеличение производственных мощностей свинокомплекса компанией "Согласие" в Заводоуковском городском округе;

- завершение строительства молочного комплекса на 1800 голов агрофирмой "Междуречье" (ООО "Эко-Нива АПК Холдинг") в Ярковском районе.

Начата реализация нового масштабного проекта по созданию птицеводческого комплекса на территории трех районов области. В проработке находится еще ряд новых крупных проектов.