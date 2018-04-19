В регионе идет работа над концепцией кооперативного движения в сельском хозяйстве

mcx.ru

Значительная доля продукции сельского хозяйства производится хозяйствами населения: 41% молока, 35% мяса, 60% картофеля, 58% овощей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По оценке губернатора, сельскохозяйственная кооперация дает хозяйствам возможность наращивать производство, получать услуги, организует сбыт продукции. Сегодня это 89 потребительских кооперативов, услугами которых охвачено более 70% сельских территорий. Растут объемы продукции, закупаемой кооперативами у населения.

"Сейчас работаем над концепцией кооперативного движения, в которой определим основные направления и механизмы развития сельскохозяйственной кооперации. В мае документ планируем представить для рассмотрения в Тюменскую областную думу", - проинформировал Владимир Якушев.