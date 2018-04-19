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В регионе идет работа над концепцией кооперативного движения в сельском хозяйстве

11:10 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Продолжение: Вопросы сбыта местной продукции решаются в регионе планомерно

Значительная доля продукции сельского хозяйства производится хозяйствами населения: 41% молока, 35% мяса, 60% картофеля, 58% овощей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По оценке губернатора, сельскохозяйственная кооперация дает хозяйствам возможность наращивать производство, получать услуги, организует сбыт продукции. Сегодня это 89 потребительских кооперативов, услугами которых охвачено более 70% сельских территорий. Растут объемы продукции, закупаемой кооперативами у населения.  

"Сейчас работаем над концепцией кооперативного движения, в которой определим основные направления и механизмы развития сельскохозяйственной кооперации. В мае документ планируем представить для рассмотрения в Тюменскую областную думу", - проинформировал Владимир Якушев.

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Теги: АПК , Владимир Якушев , облдума , отчет губернатора , сельхозкооперация
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