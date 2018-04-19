Повышение производительности труда - стимул для региональной экономики

Фото ИА "Тюменская линия"

Огромный резерв экономического роста заложен в повышении производительности труда и решении вопросов сбыта на действующих предприятиях.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По словам главы региона, задача повышения производительности труда в области решается не первый год. Прежде всего за счет стимулирования модернизации оборудования на промышленных предприятиях.

С 2010 года многие предприятия Тюменской области провели модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей благодаря возмещению части затрат по договорам лизинга и кредита.

"Продолжая эту работу, в 2017 году мы сформировали целый блок программных мер. Это обучение управленческих команд и работников предприятий, помощь в разработке и сопровождение корпоративных программ повышения производительности труда, мероприятия экспортной направленности. В результате приняли и реализуем отдельную государственную программу Тюменской области "Повышение конкурентоспособности экономики", - заключил губернатор.

Внедрением системы повышения производительности труда при поддержке Минэкономразвития и компании "Росатом" занимаются, в частности, тюменские заводы "СибБурМаш" и "ГМС Нефтемаш". Посетив эти предприятия, советник министра экономического развития Юлия Урожаева в беседе с обозревателем "Тюменской линии" отметила, что реализация программы идет успешно.

"На обоих предприятиях мы увидели весьма интересные результаты, в том числе значительный рост производительности труда. Это хороший старт. Тюменская область - один из пилотных регионов в реализации нашего проекта. Правительство региона подготовило очень хорошую программу, и постоянно взаимодействует с предприятиями. Внедрение системы повышения производительности труда повышает инвестиционную привлекательность Тюменской области", - рассказала советник министра.

По словам Юлии Урожаевой, федеральная программа повышения производительности труда уже выходит из пилотного режима - в 2018 году к ней присоединятся еще 10 регионов России. В дальнейшем к реализации программы будут подключаться еще по 10 регионов ежегодно.

"Заинтересованность регионов в программе повышения производительности труда велика, поэтому темпы ее реализации могут быть еще выше. Опыт Тюменской области нам очень поможет", - отметила советник министра, добавив, что повышение производительности труда - очень актуальная задача для всей российской экономики.