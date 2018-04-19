Трансляция отчета губернатора о деятельности правительства за 2017 год

admtyumen.ru

Видео и твиттер-трансляция заседания областной думы, на котором губернатор Владимир Якушев выступит с отчетом о деятельности тюменского правительства за 2017 год, проходит на сайте "Тюменская линия".

Корреспонденты информационного агентства "Тюменская линия" в режиме онлайн будут сообщать о ключевых моментах заседания, также на сайте по итогам отчета можно ознакомиться с комментарими представителей бизнеса, общественных организаций, видных политиков и экономистов, которые поделятся своими впечатлениями о работе правительства в 2017 году.

Онлайн-трансляция отчета губернатора будет доступна и в "Твиттере" агентства, используя в микроблоге хэштег #регион72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты.