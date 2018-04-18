Владимир Якушев отчитается о работе регионального правительства

admtyumen.ru

Отчет о деятельности регионального правительства за 2017 год представит губернатор Владимир Якушев на очередном заседании Тюменской областной думы, которое состоится 19 апреля.

Предполагается, что глава области затронет ключевые моменты развития экономики и социальной сферы, подведет итоги реализации региональных программ и обозначит цели на 2018 год.

Онлайн-трансляция отчета губернатора будет доступна на сайте ИА "Тюменская линия" и в "Твиттере" агентства, используя в микроблоге хэштег #регион72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты.