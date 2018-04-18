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Владимир Якушев отчитается о работе регионального правительства

15:10 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Отчет о деятельности регионального правительства за 2017 год представит губернатор Владимир Якушев на очередном заседании Тюменской областной думы, которое состоится 19 апреля.

Предполагается, что глава области затронет ключевые моменты развития экономики и социальной сферы, подведет итоги реализации региональных программ и обозначит цели на 2018 год.

Онлайн-трансляция отчета губернатора будет доступна на сайте ИА "Тюменская линия" и в "Твиттере" агентства, используя в микроблоге хэштег #регион72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты.

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Теги: Владимир Якушев , облдума , отчет губернатора
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