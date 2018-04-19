Тюменская область вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

asi.ru

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2017 года, заняв шестое место.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

Отметим, что регион на протяжении последних лет относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и значительными темпами развития экономики. В 2016 году, Тюменская область также заняла лидирующие позиции в рейтинге.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ — совместный рейтинг ведущих деловых ассоциаций и Агентства стратегических инициатив, направленный на формирование комплексной оценки деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах. Он строится на основании сравнения регионов друг с другом по 50 показателям

Владимир Якушев, комментируя итоги рейтинга, отметил, что инвестиции – это основное "топливо" для развития экономики, это новые достойные рабочие места, рост собственной налогооблагаемой базы, повышение уровня жизни населения.

"Именно поэтому привлечение инвестиций и обеспечение динамичного экономического развития как основы для роста уровня и качества жизни остается важнейшим приоритетом правительства области, - подчеркнул глава региона. - Ориентируясь на него, создаем серьезные заделы во всех отраслях экономики".

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, Тюменская область лидирует среди российских регионов по привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для бизнеса.

"В регионе проделана огромная работа по повышению эффективности управления, особенно в части взаимодействия с муниципалитетами. Этот тюменский опыт уже применяют многие субъекты Федерации. Несмотря на кризис, в Тюменской области открыто более 20 новых производств, на каждом из которых создано от ста до пятисот рабочих мест. Это впечатляет. Безусловно, это заслуга губернатора и его команды. Мы готовы поддержать инициативы тюменцев", - отметила генеральный директор АСИ.

Тюменская область - передовой регион, в котором уделяется особое внимание подготовке кадров для высокотехнологичной и инновационной экономики, добавила Светлана Чупшева.