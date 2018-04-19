Господдержка малого предпринимательства – важная составляющая развития экономики, считает губернатор

Малый бизнес. Фото ИА "Тюменская линия"

Огромный ресурс экономического роста – в развитии малого предпринимательства. Для этого в области сформирована вся необходимая инфраструктура, отлажен механизм государственной поддержки, действует достаточно эффективная модель налогового стимулирования.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

По словам главы региона, продолжаются налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной, научной сферах деятельности, в сфере оказания бытовых услуг населению. В 2017 году "нулевых" патентов выдано в три раза больше (177 патентов), чем в 2016 году (58 патентов). Для поддержки микро- и малому бизнесу расширен перечень видов предпринимательской деятельности, на которые при применении специальных налоговых режимов распространяется нулевая ставка (по упрощенной системе налогообложения перечень расширен на 24 вида деятельности, по патентной системе - на 21 вид деятельности).

Снижена налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей за счет приостановления ежегодной индексации размеров потенциально возможного к получению годового дохода (до 31 декабря 2020 года включительно).

Кроме того, размеры потенциально возможного к получению годового дохода снижены для ряда категорий индивидуальных предпринимателей.

В результате за прошлый год вдвое возросло количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему. Также вдвое увеличилось число выданных патентов. Поступления в местные бюджеты по патентной системе налогообложения приросли на 20%.

Передача в 2017 году местным бюджетам дополнительных нормативов зачисления налогов обеспечила прирост закрепленных за местными бюджетами собственных доходов на сумму 3,2 миллиарда рублей, из них: 1,5 млрд рублей - от налога на доходы физических лиц; 1,7 млрд рублей от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

"Эти меры стали стимулом для развития предпринимательства в муниципальных образованиях и базой для роста самодостаточности местных бюджетов", - подчеркнул Владимир Якушев.