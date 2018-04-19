Тюменская область совершила мощный рывок в инновационном рейтинге

Фото ИА "Тюменская линия"

Концептуально новые подходы к стимулированию инновационного предпринимательства, наряду с уже ставшими традиционными, запущены в Тюменской области.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

Как проинформировал глава региона, в мероприятиях Школы инновационного мышления приняли участие более 3 тыс. студентов, молодых предпринимателей и изобретателей.

Сформирован и законодательно закреплен целый комплекс мер по развитию отрасли информационных технологий – это связанная имущественная, финансовая и кадровая поддержка, помощь в организации сбыта. Создан первый в области IT-инкубатор, готовятся к открытию еще четыре, в которых офисные помещения предлагаются по одному рублю за один квадратный метр, а финансовая поддержка предоставляется в виде грантов либо займов под 3% годовых.

В результате в Тюменской области количество компаний, работающих в сфере информационных технологий, внесенных в реестр Минкомсвязи, за 2017 год увеличилось до 74 - почти в два раза.

Тюменская область в инновационном рейтинге регионов совершила мощный рывок, переместившись за год на 12 позиций вверх до 14 места.

"Создание условий для развития инновационной среды – это не только меры поддержки. Жилье, комфортная и дружественная городская среда, понятные, удобные и доступные объекты социальной инфраструктуры, чистые, благоустроенные и удобные для жизни населенные пункты области – это важнейшие факторы сохранения и притяжения населения, талантливой молодежи, профессионалов", - подчеркнул Владимир Якушев.