Ввод жилья в Тюменской области превысил запланированный объем

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1419,9 кв. м составил объем ввода жилья в Тюменской области в 2017 году. Это больше запланированного, и это, без малого, почти 1 кв. м (0,95 м) в расчете на одного жителя области.

Об этом заявил губернатор Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2017 году.

Как отметила глава региона, началось расселение жилищного фонда, признанного аварийным в 2012-2015 годах, а это 136 тыс. кв. м в 17 муниципальных образованиях, более 10 тыс. граждан. В 2017 году полностью расселен аварийный фонд в Абатском, Бердюжском и Казанском районах. В 2018 году в шести муниципальных образованиях (город Ишим, Заводоуковский городской округ, Викуловский, Голышмановский, Сладковский и Ярковский районы) запланировано полное и в двух (города Тюмень и Ялуторовск) – частичное расселение.

По программе "Обеспечение жильем молодых семей" получили социальные выплаты 720 семей во всех городах и районах области, проинформировал губернатор.