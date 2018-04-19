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Жителя Ямала осудили за убийство брата

14:16 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sledcomrf.ru

Одиннадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима проведет житель Приуральского района Ямала за убийство старшего брата.  

Следствие установило, что 18 декабря 2017 года в селе Белоярск Приуральского района около 9 часов 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с супругой старшего брата. Брат заступился за жену, и между осужденным и потерпевшим завязалась драка.

Так как старший брат был физически сильнее, младший вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему несколько ударов, после того как нож сломался, он схватил второй и продолжил наносить удары. От полученных множественных ранений 29-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия и в суде осужденный признал вину и раскаялся, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО. 

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Теги: брат , убийство , Ямал

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