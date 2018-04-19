Имя тюменского красноармейца вызволили из забвения

Поисковые отряды. Фото ИА "Тюменская линия"

Около 40 новобранцев Тюменского областного центра поисковых отрядов торжественно поклялись узнать истории судеб без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны на церемонии открытия акции "Вахта памяти-2018", которая прошла на площади Памяти в Тюмени.

В цикл мероприятий "Вахта памяти" вошел автопробег "Дорогами памяти – дорогами мира", заочный конкурс на лучшую постановку патриотического воспитания в образовательных заведениях и учреждениях дополнительного образования, работа военно-мемориальных команд по благоустройству ветеранских захоронений и две поисковые экспедиции. 120 поисковиков отправятся на поиски 21 апреля, около 100 бойцов повторят этот путь летом. По сложившемуся стандарту в 2018 году треть участников – это новобранцы. Они прошли специальное обучение и подготовку, без которых в отряды поисковиков не допускают. Поднимать останки солдат отправятся ребята из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Абатского, Уватского, Тюменского и Ялуторовского районов.

Председатель Тюменского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов обратился к юным поисковикам с речью. "От имени ветеранов говорю вам спасибо! Вы делаете святое дело. Успехов вам, удачи в очередной экспедиции и берегите себя", - пожелал он. Герман Смирнов торжественно вручил медаль за заслуги в ветеранском движении руководителю Тюменского областного центра поисковых отрядов Артуру Ольховскому как знак признания той большой работы, которая под его руководством проводится в области. По доброй традиции бойцы, впервые участвующие в акции "Вахта памяти", дали торжественную клятву.

"Достойным памяти погибших быть, клянусь! Товарищей своих не подвести, клянусь! Не отступить и трудности сносить, клянусь! Запомнить все, что удалось пройти, клянусь! И жизнь пройти за тех, кто не пришел с войны, клянусь! Клянусь! Клянусь!", - произнесли молодые люди.

﻿ Поисковые отряды. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ребята отправятся в экспедицию в Ржевский район на урочище Тимонцево. В этой местности поисковики работали с архивами последние два года и выяснили, что каждый день там погибали до 700 солдат. Отзывать имена у забвения – это общее дело страны, подчеркнул Артур Ольховский.

"Я воспитывался в Советском Союзе с лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто". Когда я впервые оказался на месте поиска, увидел, что это не так. Многое забывается, многих забывают. Это несправедливо по отношению к тем солдатам, которые сохранили и спасли страну. Это моя личная позиция, я прививаю ее детям. Вы заблуждаетесь, если думаете, что поисковиками движут личные мотивы – поиск своих без вести пропавших родственников. Если бы это было так, мы искали бы только их. Мы же ищем всех солдат. Это наш долг перед родителями, памятью, историей", - сказал Артур Ольховский.

Благодаря всероссийскому движению в 2001 году волонтеры поискового отряда "Память" недалеко от деревни Андреевская Западнодвинского района Тверской области нашли останки красноармейца со смертным медальоном. Им оказался Иван Григорьевич Дрогалев 1905 года рождения, призванный тюменским районным комиссариатом.

﻿ Поисковые отряды. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Командир военно-поискового отряда "Кретчет" Андрей Ковалевский передал смертный медальон и пакет документов родным красноармейца. Поиском занималась омичка Анжела Добрянская. На солдатском медальоне удалось восстановить только имя супруги и место отправки в Красную армию. В Червишево Дрогалевых оказалось много, но они не признавали родства. Оказалось, родственники переехали. Одна из внучек все же вернулась в Червишево, но уже с другой фамилией.

"Его сын всю жизнь не знал о судьбе своего отца. Ему сложно было говорить об этом. Без вести пропавший – это неизвестность. Может, солдат сдался или попал в плен. На самом деле он погиб в первую неделю боевых действий, через три дня, когда дивизия вступила в бой в августе 1941 года", - рассказал историю солдата Андрей Ковалевский.

25-летний правнук красноармейца Александр Усольцев признался, что ничего не знает о прадеде. Так сложилось, что дед не рассказывал. "От него слова нельзя было допытаться. Молчаливый был, в себе. Я не предполагал, что поисковое движение затронет мою семью. С большим уважением отношусь к их делу", - сказал он.

В папке родственникам передали рассказ солдата: на обложке карта того периода, где дислоцировалась дивизия, дальше - сам медальон и фото мемориала, где похоронили прах солдата, а также диск со всеми материалами. Внучка Ивана Дрогалева Светлана Федорова размножит материалы, чтобы передать эту семейную реликвию многочисленным потомкам красноармейца: "Мы уже не надеялись, что когда-то что-то узнаем о своем дедушке. К сожалению, мой отец не дожил до этого события всего полгода. Но хотя бы перед смертью ему сообщили, что деда нашли и он обрел покой. Я очень горжусь своим дедом. Спасибо нашим поисковикам".

Поисковые отряды. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова