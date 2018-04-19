Тюменские национальные общественные объединения активно участвуют в развитии региона

фото "Тюменская линия"

Итоги работы координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области за 2013-2017 годы признаны удовлетворительными. Такое решение было принято на отчетно-выборном заседании координационного совета, которое прошло 18 апреля.

"Региональный координационный совет национальных общественных объединений и национально-культурных автономий - авторитетная площадка, на которой рождаются новые идеи, инициативы и проекты. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и областное правительство вместе со всеми тюмецами высоко оценивают многоплановую и весьма эффективную созидательную деятельность Совета", - обратился к участникам заседания вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

По его словам, национальные общественные объединения и национально-культурные автономии принимают активное участие в социально-экономическом развитии региона.

"По данным социологов ФСО, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Тюменской области, в 2017 году составила 84,4 процента. Это на 14 процентных пунктов больше, чем в 2016 году. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в 2017 году составила 85 процентов - на 11 процентных пунктов больше, чем в 2016 году. В этом и заключается основной результат нашей совместной работы. Правительство Тюменской области и в дальнейшем готово поддерживать позитивные инициативы национальных общественных объединений и национально-культурных автономий", - подчеркнул, обращаясь к собравшимся, Сергей Сарычев.

Участники заседания единогласно приняли в состав координационного совета председателя общественной организации узбекской диаспоры "Ватан" Муина Сабирова. Таким образом, количество входящих в Координационный совет национальных общественных организаций увеличилось до 29.

С отчетом о проделанной работе за 2013-2017 годы на заседании выступил председатель координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Игорь Шишкин.

"Координационный совет активно участвовал в реализации государственной национальной политики. Мы плодотворно сотрудничаем с областным комитетом по делам национальностей, департаментом культуры, департаментом образования и науки, департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Восемь наших представителей входят в состав региональной Общественной палаты", - отметил докладчик. Игорь Шишкин перечислил множество общественно-политических и культурных мероприятий, в которых члены координационного совета приняли самое активное участие.

По его словам, члены координационного совета активно участвуют в работе по профилактике экстремизма и других негативных проявлений, особенно среди молодежи, а также способствуют успешной адаптации трудовых мигрантов.

"Региональная национально-культурная автономия казахов Тюменской области тесно взаимодействует с координационным советом. Например, при содействии координационного совета мы совместно с акиматом Северо-Казахстанской области провели обучающий семинар для преподавателей казахского языка", - отметил президент региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

По мнению председателя Тюменской областной общественной организации "Общество русской культуры" Тамары Труниловой, масштабная программа деятельности координационного совета реализована на очень высоком уровне.

"Тюменские национальные объединения выходят на всероссийский уровень. В сегодняшнее неспокойное время координационный совет, областной комитет по делам национальностей, региональное правительство делают все возможное для того, чтобы мы жили в мире и согласии", - подчеркнула она.

Председателем координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области вновь избран Игорь Шишкин.

С докладом об итогах реализации в 2017 году в Тюменской области "Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года" и задачах на 2018 год на заседании координационного совета выступил председатель регионального комитета по делам национальностей Евгений Воробьев.

На заседании было принято решение о проведении 12 июня, в День России, традиционного регионального фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

В заключительном слове Сергей Сарычев призвал национальные общественные объединения и национально-культурные автономии региона активизировать работу по противодействию экстремизму и другим деструктивным настроениям среди подростков и молодежи, особенно в Интернете и социальных сетях.

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