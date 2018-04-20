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Юные тюменцы узнают о роли дружбы в жизни человека

08:34 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: domoho.forblabla.com

Какова роль дружбы в жизни человека и общества, о национальном многообразии России расскажут ребятам в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1) 20 апреля в 11 часов.

Участники спортивной игры  в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут совершат увлекательное путешествие по станциям "Лесная аптека", "Вредные привычки", "Неболейка", "Спортивная", ответят на вопросы викторины о здоровом образе жизни, сделают зарядку, разгадают загадки, посмотрят полезные мультфильмы и послушают отрывки из книг "Мойдодыр" и "Айболит". 

Игровая программа "Стремитесь к красоте движенья – в том для здоровья продвиженье" начнется в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 12 часов. Игра проводится в три тура. В первом герои мультфильмов приглашают в увлекательное путешествие в страну Здоровья. Во втором ребят ждут веселые подвижные игры на ловкость и меткость. В третьем тест-игра "Привычки вредные и полезные" подскажет правила здорового образа жизни. 

Конкурс "Театр фронтовой песни" начнется в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в 12 часов. К участию приглашают воспитанников детских садов, детских юношеских центров, учреждений дополнительного образования детей, учащиеся общеобразовательных учреждений, ссузов и вузов города. 

Сказочная игра под названием "Планета мечты" в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/4) в 13 часов посвящена известной книге этого автора – "Маленький принц". Игра приглашает ребят в необычное путешествие, где гидом будет герой сказки  Маленький принц. 

Во время литературной игры в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в 14 часов ребята узнают интересные факты из жизни писателя Виктора Драгунского, с его творчеством, а также узнают историю создания книги "Денискины рассказы".

К 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова, русского поэта, классика детской литературы, в библиотеке № 10 (ул. Александра Пушкина, 10) в 15 часов 30 минут начнеся мероприятие для дошкольников. Дети узнают интересные факты из жизни писателя, прочтут любимые стихи. В завершение состоится просмотр мультипликационного фильма "Про Фому".

Библиотека № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 15 часов 30 минут приглашает любителей виртуальных путешествий в библиовояж "Есть такая страна". Они побывают в загадочной и удивительной Индии, познакомятся с ее достопримечательностями, обычаями и традициями. 

В Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в 18 часов начнется гала-концерт конкурса народного творчества"Таланты Туры". В программе: лучшие номера участников и награждение победителей конкурса. 

В Молодежном театре "Ангажемент"  (ул. Олимпийская, 8а) в 19 часов начнется авантюрная комедия "Шесть блюд из одной курицы", сообщает департамент культуры администрации Тюмени. 

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Теги: библиотка , Драгунский , дружба , Заходер , Михалков

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