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О сломанном фонаре жители Уватского района сообщают на проект #СоздайУват

Общество, 19:02 29 апреля 2018

фото администрация Тюменского района

27 сообщений поступило на проект по благоустройству #СоздайУват за полгода. 

По информации администрации Уватского района, двое жителей Увата в конце марта пожаловались на плохую уборку снега по улицам Изобилия и Кошкарова, через три дня дорожные службы провели  расчистку.

На неаккуратную уборку указали и жители Нагорного: в апреле во время вывоза снега с территорий многоквартирных домов образовалась снежная куча около детской площадки. Коммунальная служба провела очистку в течение недели.

Два вопроса – ремонт подъездов и инженерных сетей в категории "Ремонт многоквартирных домов" – находятся на рассмотрении.

Напомним, проект разработан по поручению главы администрации района Сергея Путмина для решения вопросов благоустройства населенных пунктов. На #СоздайУват жители района сообщают о сломанном фонаре, поврежденной горке на игровой площадке, выбросе мусора в неположенном месте, брошенном автомобиле и других проблемах благоустройства. Если сообщение не противоречит правилам модерации и публикации, то оно публикуется на проекте и направляется ответственному органу для принятия мер.

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# благоустройство , проект , Уват

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