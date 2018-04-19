Тюменские студенты одержали победу на международном форуме в Минске

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Команда ТюмГУ "Адиабата" одержала победу в номинации "Лучшее решение" за задачу "Микротрещины" от компании ScienceSoft в рамках международного студенческого турнира естественно-научных дисциплин (СТЕНД) в Минске (Беларусь).

Кроме того, студенты Михаил Пальянов и Александр Гильманов удостоились призовых мест за успешные выступление в личном зачете.

Отметим, что в состязаниях обсуждались задачи, важные для науки и производства. В ходе научного боя докладчики представляли решение задачи, оппоненты проводили критический анализ, выявляли достоинства и недостатки решения, помогали его усовершенствовать.

Каждый член команды выступил в роли докладчика и оппонента, причем порой не по изучаемому направлению. Поэтому всем членам команд (ТюмГУ представляли два физика, два биолога и один химик) приходилось учить незнакомые термины, вникать в суть задач коллег и быстро готовиться к полемике. Участники турнира остались полны положительных эмоций.

Студенты ТюмГУ получили опыт публичных выступлений, приобрели полезные знания и нашли новых друзей из других городов России и других стран. Команда "Адиабата" не собирается останавливаться на достигнутом, планирует дальнейшее участие в подобных мероприятиях и надеется развитие турнирного движения в нашем регионе, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.