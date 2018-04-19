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Владимир Якушев рассказал, почему Тюменская область вкладывается в развитие северных территорий

16:05 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменская область от участия в "Корпорации развития" не получила конкретных объектов на территории юга региона, однако вложенные средства дали внушительный кумулятивный эффект и область осталась в серьезном плюсе.

Об этом депутатам Тюменской областной думы сообщил губернатор Владимир Якушев, отвечая на вопросы по итогам отчета о результатах деятельности правительства региона в 2017 году.

Он напомнил, что доля финансов Тюменской области в АО "Корпорация развития" составила 8 млрд 749 млн рублей, из которых 7 млрд 188 млн рублей были направлены на финансирование работ по строительству объектов инфраструктуры, необходимой для работы трубопроводной системы Заполярье - Пурпе - Самотлор. Остальные средства использовались для финансирования других проектов, таких как, например, строительство Северного широтного хода и возведение Надымского моста.

"При подписании соглашения мы понимали, что те объекты, которые строит компания "Транснефть", очень важны и необходимы, но и компания взяла на себя обязательства по увеличению налогов, которые зачисляются во все три субъекта РФ. За период действия соглашения мы получили в бюджет 23 миллиарда 200 миллионов рублей. Если брать баланс, то он далеко на стороне Тюменской области", - пояснил Владимир Якушев.

Напомним, что шестистороннее соглашение о взаимодействии по созданию объектов инфраструктуры нефтепровода Заполярье - Пурпе - Самотлор заключили в Сургуте 21 апреля 2015 года.

Подписи под документом поставили полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова, вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Алексей Сапсай и тогдашний генеральный директор "Корпорации Развития" Сергей Маслов.

"Мы участники программы "Сотрудничество", у нас много совместных программ с округами, мы получаем часть налогов с этих территорий и естественно мы должны участвовать в проектах развития, которые идут на этих территориях. Я уже не буду говорить о том, что огромное количество людей с юга Тюменской области получили там рабочие места", - подчеркнул глава региона.

Дарья Казакова

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Теги: Владимир Якушев , Корпорация Развития , Мостострой-11 , отчет губернатора , Транснефть

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