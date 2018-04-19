Тюменская область поддержит производителей молока

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Закон "О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области" приняли депутаты регионального законодательного собрания в первом и втором окончательном чтениях. Законодательный акт, проект которого был внесен правительством Тюменской области, предусматривает оказание государственной финансовой поддержки предприятиям молочной отрасли в форме частичного возмещения затрат на закупку сырого молока второго сорта у сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные хозяйства.

Новый закон предусматривает предоставление организациям, осуществляющим переработку молока в Тюменской области, субсидий за счет средств областного бюджета на частичное возмещение затрат на закупку молока у сельскохозяйственных потребительских кооперативов, произведенного в период с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года. При этом обуславлено, что молоко второго сорта закупается по следующим ценам: в период с 1 апреля 2018 по 30 июня - по цене не менее 90% от установленной организацией закупочной цены на молоко первого сорта, в период с 1 июля - по цене не менее 85%. Условия и порядок предоставления субсидии определяются правительством Тюменской области.

"Фракция ЛДПР считает, что данный законопроект направлен непосредственно на поддержку жителей тюменских сел, владельцев личных подсобных хозяйств. Принятие этого закона - хороший пример взаимодействия между региональным правительством и областной думой. Каждый крестьянин должен быть уверен в своем завтрашнем дне. Только при таких условиях наше сельское хозяйство может развиваться. Но наши сильхозкооперативы должны сделать соответствующие выводы - если в ближайшее время не повысится качество молока, то перспективы для таких хозяйств будут плачевными", - отметил депутат Артем Зайцев.

Принятие областного закона о господдержке производителей молока облегчит переход на новые стандарты качества молочного сырья, заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

"Внесенный губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым законопроект об оказании государственной поддержки производителям молока, в том числе, личным подсобным хозяйствам - это палочка-выручалочка. Закупочные цены на молоко очень сильно снизились по всей России, в том числе и в нашем регионе. Особенно серьезный ущерб в связи с этим несут именно малые и личные подсобные хозяйства. Новый закон позволит компенсировать понесенные ими убытки", - отметил Владимир Ковин.

Необходимо очень серьезно поработать, чтобы молока второго сорта в Тюменской области не производилось вообще, подчеркнул председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

"Если в сложившейся сегодня ситуации мы не поддержим нашу молочную отрасль, через три-четыре месяца дойное стадо пойдет под нож. Такое уже было в конце 90-х годов, и после этого мы почти двадцать лет восстанавливали поголовье. Допустить такого развития событий ни в коем случае нельзя", - подчеркнул, отвечая на вопросы депутатов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Поэтому принятый облдумой закон о мерах по развитию производства молочной продукции носит, фактически, чрезвычайный характер.

"Сложная ситуация на молочном рынке, по нашим прогнозам, будет сохраняться год-полтора. Мы будем следить за ценами. После 1 января 2019 года господдержка молочной отрасли в Тюменской области, однозначно, будет продолжена. Ближе к концу года мы предложим депутатам соответствующие решения", - заявил глава региона.

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Евгений Бабенко