Юна Ильина расскажет тюменцам о бизнесе в моде

фото департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Интенсив на тему "Бизнес в моде" с основательницей успешного бренда одежды, школы UNO-fashion SCHOOL, организатора конкурса дизайнеров Ural Fashion Awards, многократного победителя модных премий и эксперта в области брендинга в модной индустрии Юной Ильиной пройдет в Арт-лофте "Праздник" (ул. Молодежная 74/4) 22 апреля с 10 до 19 часов.

Наряду с известными и успешно развивающимися в индустрии моды и дизайна личностями в обучающем семинаре смогут принять участие воспитанники детско-юношеских центров департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Такая возможность у творческих подростков 14-17 лет появилась благодаря муниципально-частному партнерству. В основном это ребята, увлеченные рисованием, декоративно-прикладным и театральным искусством, движением "КВН".

Уникальность проекта "Народный кутюрье" заключается в его образовательной программе, благодаря которой у начинающих специалистов есть возможность для развития и роста. Организаторы убеждены, что без дополнительного обучения даже опытным дизайнерам сложно запустить успешный и востребованный модный бренд. Поэтому в рамках конкурса предусмотрены мастер-классы по направлениям фэшн-иллюстрация, подбор тканей, выбор бизнес-моделей и обучающий семинар.

Напомним, что конкурс проводится в Тюмени второй раз и собирает вокруг себя талантливых интересных людей. Организаторы приглашают тюменцев и гостей города в МФК “Магеллан” 21 апреля в 16 часов поддержать финалистов. Именно там Тюмень откроет новые имена "Народных кутюрье", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.