В Югре закрылись все ледовые переправы

фото МЧС по ХМАО -Югре

Ледовые переправы и автозимники на территории Югры закрываются 20 апреля.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре, такое решение было принято в связи с уменьшением толщины льда на ледовых переправах, что создает опасность для передвижения автотранспорта.

Во избежание несанкционированного проезда транспортных средств по ледовым переправам устанавливаются запрещающие дорожные знаки, проводятся работы по устройству искусственных заграждений.

Спасатели настоятельно рекомендует жителям округа не пренебрегать собственной безопасностью и прекратить движение через ледовые переправы.