В Ялуторовске отметят именины дедушки Матвея

фото Ялуторовского историко-мемориального музея фото Ялуторовского историко-мемориального музея

Конкурсно-игровое мероприятие для детей "Именины у дедушки Матвея", посвященное 205-летней годовщине со дня рождения Матвея Муравьева-Апостола, пройдет в Ялуторовском историко-мемориальном музее (ул. Революции, 75) 25 апреля.

Девочкам и мальчикам в составе двух групп с любопытными названиями будет предложено несколько интересных заданий, таких, как "Солдатик", "Императоры", "Солдатский Георгий" и другие.

Дети смогут проявить свои творческие способности, в том числе в изготовлении открытки для юбиляра, продемонстрировать свои знания истории и культуры, узнать новое о русском быте XIX века, жизни декабристов в Сибири.

Разговор с юными жителями города о музыке и моде с сюрприз-заданием "Черный ящик" придаст изюминку. В завершение всех ждет чаепитие с конфетами.

Добавим, Герой Отечественной войны 1812 года, виднейший деятель декабристского движения, отставной подполковник Матвей Муравьев-Апостол оставил заметный след в истории Ялуторовска. Здесь он отбывал ссылку с 1836 – 1856 гг. и его дом могут посетить все желающие, сообщает пресс-служба Ялуторовского музея.