Тюменский студент на конференции "Ломоносов" признан лучшим

Фарид Сулкарнаев/фото ТюмГУ

Студент 3 курса Института наук о Земле ТюмГУ Фарид Сулкарнаев признан лучшим по итогам работы конференции "Ломоносов" В Московском госуниверситете им. М. В. Ломоносова.

Он выступил с докладом "Влияние пирогенного фактора на состояние почв криолитозоны" на пленарном заседании секции "Почвоведение".

Работа конференции проходила в 38 секциях, отражающих все основные направления современной фундаментальной и прикладной науки. Основная цель конференции – развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого международного научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами.

Напомним, что Фарид Сулкарнаев является стипендиатом компании Cargill, призером Первого всероссийского конкурса студенческих работ по арктической тематике. Он принимает активное участие в российско-немецком проекте совместно с Вестфальским университетом Мюнстера по изучению пирогенной динамики геосистем северной лесотундры Западной Сибири, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.