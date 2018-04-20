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Камчатскую гонку на собачьих упряжках внесли в Книгу рекордов России

18:49 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото РГО

Камчатскую гонку на собачьих упряжках "Берингия-2018" внесут в Книгу рекордов России в ДК "Пограничник" Петропавловск-Камчатского 20 апреля. 

Рекорд гонки в 2 тыс. 100 км зафиксировал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов.

"Могу с полной ответственностью сказать, что рекорд есть.  Я его зафиксировал еще вчера, когда мы узнали, что дошли, наконец-то, наши каюры. А сегодня, я подтвердил это визуально, глядя на данные GPS, глядя на электронные карты и пообщавшись с каюрами. Я понял, в географическую точку Марково, на Чукотке участники дошли,  11 человек, которые дошли, составляют основной костяк, выполнили основные условия гонки. Дистанция, географически не зависит даже от физически проделанного маршрута, потому что он может немножко отличаться. Но разница оказалась просто потрясающе мала. По данным GPS-треккеров, она на 1 километр превышала то, что мы по картам просмотрели. По картам это 2100 километров, по данным GPS – 2101 километров. Поэтому, те 2100 км, которые были заявлены, есть", - прокомментировал он. 

Диплом Книги рекордов России под регистрационным номером 15.197 уже на Камчатке, сообщает пресс-служба организаторов камчатской гонки на собаках. 

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Теги: гонка на собаках , Камчатка , Книга рекордов России

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