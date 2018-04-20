Юные изобретатели представили проекты в тюменском "Кванториуме"

Выставка в "Кванториуме". Фото ИА "Тюменская линия"

Более 160 экспонатов представили участники областной выставки научно-технического творчества и робототехники, которая открылась в тюменском детском технопарке "Кванториум".

Ребята от 7 до 18 лет представили свои разработки в номинациях: "Техническое моделирование" (авиамодельный, автомодельный, судомодельный спорт, технические проекты и изобретения, робототехника), "Начальное техническое моделирование" (авиация и космос, автотранспорт, речной и морской транспорт), "Промышленный дизайн", "Умный дом".

От маленьких деревянных моделей машинок и самолетов до транспортных средств в натуральную величину смогли увидеть посетители экспозиции. 14-летний тюменец Евгений Тюнин продемонстрировал собственноручно сконструированный багги (автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью). Пояснил - стоит довести модель до ума, и можно ездить в лес за грибами.

"Модель собирали вместе с папой. Кресла - из автобуса Форд, колеса от мотоблока, ступицы пришлось самим вытачивать, мотор 9 лошадиных сил, 270 кубов. Багги пока не на ходу, предстоит закончить работу и использовать по назначению", - рассказал автор.

Сладковский школьник Кирилл Шведов показал возможности собственного изобретения - "умная" люлька-колыбель для младенцев, оснащенная микрофоном, сама укачивает плачущего ребенка и отключается, когда стихнет плач.

"Модель сконструирована из Лего, ее можно использовать как основу, чтобы в промышленных масштабах производить. Аналогов мы пока не нашли" , - сообщили автор и его наставник, педагог по робототехнике Надежда Новикова.

Гости выставки смогли протестировать "солнечный столик" 11-летнего тюменского изобретателя Ивана Зинорова. Журнальный стол со встроенной солнечной панелью способен заряжать мобильные телефоны, раздавать вай-фай, определять температуру и влажность окружающей среды.

"Внук с 8 лет ходит в кружки, мастерит, идей у него очень много. Чтобы развивать интерес к технике у детей, нужно водить их на конкурсы, на выставки, искать любимое занятие и поддерживать любые начинания, но никогда не заставлять заниматься каким-то делом. Вот тогда будет толк", - рассказал дедушка автора.

Впечатляющими назвал экспонаты заведующий отделом технического творчества и робототехники дворца "Пионер" Владимир Кипер. Он особо отметил работу самых младших участников выставки, представляющих "ЮниКвант", а также выделил несколько перспективных моделей более опытных изобретателей.

"Любопытные разработки представлены в секции "Умный дом", отмечу также проект миноискателя ребят из физико-математической школы, который может быть полезен нашим поисковым отрядам. Многие работы на выставке изготовлены с помощью лазерного станка. Интересные технические решения ребята применили для конструирования моделей самолетов. Хороши модели радиоуправляемых вездеходов с манипуляторами. Сложные и трудозатратные проекты представили авторы снегоуборочной машины, багги. Они заслуживают внимания и похвалы", - сказал он.

Экспонаты выставки осмотрела заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских, которая отметила большой потенциал участников.

"Мне хотелось бы понимать, насколько мы сегодня учим детей прикладному творчеству. Ведь проект должен быть хорошо продуман, обсчитан и предложен к реализации. Эти этапы необязательно должен делать сам автор идеи, это командная работа. Но уже в юном возрасте ребята должны об этом знать. Я считаю, что наука должна быть прикладной", - сказала она.

Гости выставки в "Кванториуме" смогли не только увидеть экспонаты, но и принять участие в мастер-классах по лазерной резке, мобильной робототехнике, 3D моделированию и 3D печати.

﻿ Выставка в "Кванториуме". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева